Стало відомо, чому чоловіки частіше вмирають від раку

Фахівці з Британії з'ясували, чому чоловіки частіше хворіють на рак і вмирають від нього, ніж жінки. Як виявилося, виною всьому погана поінформованість про симптоми онкології та небажання представників сильної статі ходити по лікарях, повідомляє Menslife.

Британські науковці провели дослідження, учасниками якого стали 2300 добровольців, які хворіють на 15 видами раку. Згідно з опитуванням, чоловіки не поспішають з візитом до лікаря. Так, 44% пацієнта не зверталися до медиків три та більше місяці, відчуваючи при цьому явні симптоми хвороби. Жіноча стать виявився в цьому плані більш свідомим: лише 8 відсотків хворих на рак грудей тягнули з госпіталізацією до останнього.

Якщо вірити статистиці, в порівнянні з жінками чоловіки на 15% частіше хворіють на онкологію, вмираючи від небезпечних хвороб на 36% частіше. Що цікаво, представники сильної статі набагато рідше стикаються із злоякісною меланомою, але саме їх в рази частіше чекає смерть від настільки підступного захворювання. Вчені стверджують, що відбувається це з різних причин. По-перше, в порівнянні з жінками чоловіки вкрай мало знають про симптоми онкології. По-друге, вони відтягують консультації з медиками до останнього, тоді як представниці слабкої статі зазвичай відразу ж біжать до лікарні.

Ще одна причина високої смертності - свій діагноз чоловіки переживають важче. Якщо вірити статистиці, половина хворих на туберкульоз онкологією, які дізналися про захворювання зовсім недавно, нерідко стають надмірно тривожними та впадають в депресію, що лише посилює їх стан. Все тому, що жінкам набагато простіше виливати душу. Розповівши близьким про власні потреби й проблеми, вони скидають з себе тягар і приймають допомогу. А от чоловікам в цьому плані складно: друзі та родичі повинні докласти чимало зусиль, щоб хворі відчули, що можуть зізнатися у своїй уразливості.

Крім того, науковці закликають близьких всіляко підтримувати хворих в емоційному плані. Так, один з недавніх експериментів показав, що одружені люди, які зіткнулися з онкологією, живуть довше, ніж одинаки - величезну роль тут відіграє психологічна підтримка від коханої людини.