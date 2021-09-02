Україна знає, що необхідно робити для вступу в НАТО - Псакі

Влада України знають, що необхідно робити для того, щоб країна вступила в НАТО. Про це йдеться в заяві прессекретаря Білого дому Джен Псакі, повідомляє Кореспондент.

Вона нагадала, що на червневому саміті члени Альянсу в спільній заяві підтвердили, що підтримують "право України вибирати свою майбутню зовнішню політику, без втручання ззовні, в тому числі по прагненню України вступити в НАТО".

Псакі зазначила, що Україна знає, які кроки має зробити для вступу в НАТО.

"Україні потрібно зробити певні кроки, щоб відповідати вимогам членства в НАТО. Ми підтримуємо прагнення українського керівництва працювати саме в цьому напрямку. Ми підтримуємо зусилля будь-якого претендента, який хоче вступити в НАТО і працює над досягненням цих цілей", - сказала вона.

Псакі уточнила, що серед таких кроків проведення реформ, спрямованих на встановлення верховенства закону, модернізація оборонного сектора і нарощування економічного зростання.