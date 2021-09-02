РФ у Чорному морі загрожує трьом країнам НАТО - Резніков
Судноплавству в Чорному морі загрожує Росія. Причому страждає від втручання не тільки Україна, але і три країни НАТО: Туреччина, Болгарія і Румунія, повідомляє Ліга.net.
Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
За словами Резнікова, позиція багатьох європейських країн, в тому числі країн НАТО, - не провокувати Росію, - не працює.
"Три країни НАТО вже під ризиками: Туреччина, Болгарія, Румунія. Аншлюс, який здійснює РФ у Білорусі, прямо впливає на чотири країни НАТО: країни Балтії плюс Польща. Це у ваших інтересах – нам допомогти. Ви теж у цьому повинні бути зацікавлені", - заявив він.