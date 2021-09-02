Найцікавіші фільми та серіали, які варто подивитися у вересні

Продовження улюблених серіалів, психоделічне фентезі, італійський короткий метр і французька класика. Традиційно осінь багата на цікаві та довгоочікувані кінопрем'єри, і 2021 рік не став виключенням та може сильно потішити кіноманів, повідомляє Buro.

Зокрема, у вересні в українських кінотеатрах виходить фільм "Дюна" Дені Вільнева, реліз якого переносили декілька разів через пандемію коронавірусу, фентезійна картина "Зелений лицар" від кіностудії А24, а також відбудеться ретроспективний показ культової стрічки Жака Демі "Шербурзькі парасольки" та найвідоміших італійських короткометражок останніх років. На стрімінгових платформах цієї осені вийде також чимало захоплюючих серіалів, серед яких найбільш популярні проєкти на Netflix — "Статеве виховання" і "Паперовий дім".

Добірку фільмів та серіалів, на які у вересні варто звернути особливу увагу:

"Зелений лицар"

Фільм Девіда Лоурі, знятий студією A24 у жанрі фентезі, — новий погляд на класичну легенду з артурівського циклу про сера Гавейна і його подорож крізь спокуси тіла та духу, примари та інтриги до бою з гігантським смарагдовим незнайомцем — Зеленим лицарем. Гавейну доведеться визначити власний характер та довести свою цінність в очах родини й королівства перед обличчям невимовної загрози. У стрічці зіграли Дев Пател, Алісія Вікандер, Джел Едгертон.

“Аннетт”

Один із найгучніших фільмів цьогорічного Каннського кінофестивалю і перша англомовна стрічка французького режисера Леоса Каракса. Картина отримала нагороду в категорії “Найкраща режисура” у Каннах.

Це мюзикл, в центрі сюжету якого романтичні стосунки між Генрі (Адам Драйвер) — стендап-коміком із запеклим почуттям гумору та Енн (Маріон Котіяр) — всесвітньо відомою оперною співачкою. У світлі прожекторів вони здаються міцною і гламурною парою, проте їхнє життя перевертає народження першої дитини — дівчинки Аннетт із незвичайним даром.

"Дюна"

Довгоочікуваний фантастичний фільм Дені Вільнева розповість про людство, що розселилося по далеких планетах, а за владу над населенням та простором постійно борються різні могутні сім'ї. У центрі протистояння виявляється пустельна планета Арракіс. Там мешкають гігантські піщані хробаки, а в печерах зачаїлися блукачі-фремени, але її головна цінність — пряність, найважливіша речовина у Всесвіті. Той, хто контролює Арракіс, контролює пряність, а той, хто контролює пряність, контролює Всесвіт.

У фільмі знялися Тімоті Шаламе, Хав’єр Бардем, Зендея, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон та інші.

"Холодний розрахунок"

Гостросюжетний трилер Пола Шредера розповідає історію віртуозного гравця в покер на ім’я Вільям, якого зіграв Оскар Айзек. Продюсером картини є Мартін Скорсезе.

Головне у покері — зберігати холоднокровність і рахувати на кілька ходів вперед. Саме ці навички Вільям опанував досконало, коли вирішив почати нове життя. Тепер він впевнено йде до участі у Світовій серії та великих грошей. Це його шанс назавжди залишити позаду таємниці минулого. Проте коли доля підкидає йому шанс на відплату, Вільям потрапляє у гру, де на кону стоїть щось більше, ніж гроші.

"Холодний розрахунок" увійшов в офіційну конкурсну програму 78-го міжнародного кінофестивалю у Венеції.

"Шербурзькі парасольки"

У кінотеатрі “Жовтень” у Києві.

Знаменитий мюзикл Жака Демі, класика французької “нової хвилі”, повертається на великі екрани. В 1964 році він отримав "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, а також став стрічкою, з якої розпочалася успішна кар'єра Катрін Деньов, виконавиці головної ролі.

Юна Женев'єва працює в сімейному галантерейному магазинчику — продає парасольки. Вона закохана в автомеханіка Гі, і той відповідає їй взаємністю. Але незабаром Гі забирають в армію та відправляють в Алжир. Розлучаючись, закохані обіцяють чекати одне одного. Згодом Женев'єва дізнається, що вона вагітна, а звісток від коханого все немає, і дівчина погоджується на шлюб із заможним і солідним чоловіком.

"Паперовий дім"

З 3 вересня на Netflix

Фінальний 5-й сезон популярного іспанського серіалу “Паперовий дім” (La Casa de Papel) буде розділено на дві частини, перша з яких вийде у вересні, а друга — 3 грудня. В кожній з частин буде по 5 серій.

В центрі сюжету фінальних серій — протистояння між головними героями, які захопили Центральний банк Іспанії, та військовими, яких влада залучила для звільнення будівлі. Цього разу протагоністам доведеться діяти без продуманого до дрібниць плану та підказок їхнього лідера — Професора.