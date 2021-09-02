ЄС не буде поспішати з визнанням Талібану

Гуманітарна ситуація в Афганістані, яка склалася в країні після 15 серпня, коли влада перейшла до руху "Талібан", є катастрофічною і потребує негайних дій, однак, ЄС не поспішатиме із визнанням цієї структури для встановлення офіційних взаємин, повідомляє Укрінформ.

Такого висновку дійшли учасники слухань щодо ситуації в Афганістані в рамках Комітету Європейського парламенту із закордонних справ, яке відбулося увечері 1 вересня за участю представників Європейської служби зовнішніх дій та Європейської комісії.

"Гуманітарна криза була дуже важкою й до цих подій і загрожує перетворитися на катастрофічну вже невдовзі. Ситуація погіршується в економічній та фінансовій сферах. Зараз припинено доступ до фінансових засобів та фондів, які були надані міжнародним співтовариством та покривали 77 відсотків бюджету уряду Афганістану, включаючи цивільний бюджет та 100 відсотків військового бюджету. Резерви Центробанку країни та МВФ також не є доступними. Це завдало важкого удару по населенню та вплинуло на здатність Талібану управляти країною", - зауважив з цього приводу представник Європейської служби зовнішніх дій Гунар Віганд.

За його словами, уникнення гуманітарної катастрофи в Афганістані та пов’язаної з нею нової міграційної кризи буде головною темою зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться у четвер, 2 вересня. При цьому розглядатимуться кілька напрямків таких зусиль.

Перший полягає у тому, що ЄС має увійти в контакт з Талібаном для вирішення негайних гуманітарних питань та для продовження евакуації з країни людей, які все ще прагнуть виїхати. Це завдання ускладняється невизначеністю щодо дипломатичної присутності в країні. На сьогодні, за словами представника ЄС, лише декілька країн зберегли свої посольства в Кабулі, включаючи Росію, Китай, Катар, Пакистан та Туреччину.

"У короткостроковій перспективі нам потрібно буде забезпечити присутність ЄС в Кабулі, коли це дозволить ситуація з безпеки… Регіональні гравці в Центральній Азії, Росія та Китай, Пакистан та Іран намагаються зберегти національні інтереси, і ми це вже бачили у їх присутності в Кабулі. Вони мають тісніші взаємини з Талібаном. Незважаючи на те, наскільки важкими є наші відносини з деякими з цих регіональних гравців, нам потрібно входити з ними в контакт для забезпечення європейських стратегічних інтересів, зокрема, тих, що пов’язані з (боротьбою) з тероризмом, наркотиками, міграцією та захистом людей", - сказав Віганд.

"Немає сумнівів серед нас і серед країн-членів, а також в контексті «Великої сімки», що нам необхідно увійти в контакт з Талібаном. Ми маємо підтримувати зв’язок і впливати на Талібан та використовувати для цього важелі, які маємо. Але ми не будемо поспішати із визнанням цієї структури для встановлення офіційних взаємин. Має бути чіткий план обумовленості, що пов'язаний із виконанням зобов’язань, які Талібан взяв щодо надання вільного виїзду для тих афганців, які хотіли б виїхати, і не мститися тим, хто співпрацював з колишнім урядом або з іноземцями", - додав представник Європейської служби зовнішніх дій.

За його словами, другий напрямок зусиль, які докладатиме ЄС, буде спрямований на те, щоб уникнути нового перетворення Афганістану на притулок для тероризму та на базу, яку Аль-Каїда або ІДІЛ знову могли б використовувати для рекрутингу та тренування своїх сил.

Третій напрямок – забезпечення безперешкодного гуманітарного доступу до населення, яке потребує гуманітарної допомоги.

Четвертий – забезпечити повагу до прав людини та фундаментальних свобод в Афганістані, особливо стосовно жінок, дівчат та меншин.

П’ятий напрямок, в якому працюватиме ЄС, – це сприяння створенню інклюзивного та представницького перехідного уряду Афганістану.