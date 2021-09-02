Запаси вугілля на складах ТЕС зросли на 5,4 тис. тонн, а добовий обсяг поставок 2 вересня збільшився на 20%, свідчать дані Міністерства енергетики, повідомляє РБК-Україна.

2 вересня поставки вугілля на ТЕС зросли на 20% в порівнянні з попереднім днем, до 57,8 тис. тонн.

При цьому за добу на ТЕС використано було 51,4 тис. тонн. Всього станом на четвер, 2 вересня, запаси вугілля на ТЕС збільшилися до 745 тис. тонн.

Найбільше вугілля надходить на Бурштинську, Запорізьку та Курахівську станції. Ці три станції належать "ДТЕК Енерго".

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Зокрема, компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. тонн. 27 серпня ДТЕК і "Центренерго" домовилися про початок імпорту вугілля з США. Перша партія 75 тис. тонн прибуде в Україну в найближчі місяці.

Автор: Наталія Гурковська