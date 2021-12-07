Користь і шкода обліпихи: кому протипоказана ягода

Батьківщиною ягоди вважається Східна Азія. Її використовували і в Римі, і в Греції, але незабаром перестали, бо кущі стрімко розросталися і були досить колючими. У XIX столітті обліпиху знову стали вирощувати, але в якості декоративної рослини. Трохи пізніше з неї почали робити масло. Але досі не всі плоди чагарнику обліпихи можна вживати в їжу.

Користь обліпихи

Ягода багата різними вітамінами і мікроелементами, крім того, обліпиха зберігає високу концентрацію вітаміну С навіть після заморозки. Ягоду використовують, як антисептичний і ранозагоювальний засіб. Вітаміни А і Е у складі запускають процеси регенерації тканин, покращують обмін речовин і зміцнюють судини.

Кілька чайних ложок обліпихи - добова норма вітаміну Е для людини.

Також обліпиха багата вітамінами групи В, К і Р. Кислота у складі сприятливо впливає на стан шлунково-кишкового тракту. Вітамін С і фітонциди зміцнюють імунітет. Серотонін - "гормон щастя" - стабілізує нервову систему і покращує настрій. Відомо, що такими ж властивостями володіють шоколад і банани, але рекордсмен, все-таки, обліпиха.

Стигла обліпиха - користь для жінок

Лікарі стверджують - ягоди цілюще впливають на організм дівчат, особливо вагітних, бо містить фолієву кислоту. Також обліпиха захищає і відновлює слизові оболонки.

Існує думка, що ягода підтримує клітини і тканини, уражені від впливу вільних радикалів. Це означає, що обліпиху часто призначають, як додатковий засіб, під час променевої терапії при онкології.

У Китаї медики роблять акцент на тому, що обліпиха має хороший відхаркувальний ефект, так що, ягоди, сік і чай з обліпихою - відмінний противірусний народний засіб.

Шкода обліпихи

Основним недоліком ягоди є її проносний ефект. Так що, якщо ви не впевнені в стані свого шлунково-кишкового тракту або недавно постраждали від харчового отруєння, утримайтеся від вживання обліпихи.

Норма в день для здорової людини - не більше 50 ягід. Дітям можна давати розбавлений обліпиховий сік. Якщо є схильність до алергії, то робити це заборонено, особливо, до 3-х років.

Хворим на виразку варто звернути увагу на масло обліпихи, але ягоди та сік протипоказані. Те ж саме стосується людей, хворих на гастрит і тих, що страждають захворюваннями печінки й підшлункової залози. При наявності каменів в нирках або жовчному міхурі, обережно поставтеся до вживання обліпихи.