Сили опору заявили про приєднання "Аль-Каїди" до талібів

В Афганістані терористична організація "Аль-Каїда" приєдналася до "Талібану". Терористи об'єднались у боротьбі з силами опору, повідомляє Обозреватель.

Про це в Twitter повідомляє Фронт опору Афганістану в провінції Панджшер.

"Аль-Каїда" приєдналася до талібів, щоб боротися проти Фронту опору Афганістану. США відступили, історія повторюється " , – йдеться в повідомленні.

Пояснимо, що військові США остаточно покинули Кабул, і тепер влада належить "Талібану". Але в Афганістані залишився один район, який не перейшов під контроль бойовиків, – це Панджшерська долина.