Від розкоші до мінімалізму: як виглядають кухні голлівудських зірок

Голлівудські знаменитості вкрай рідко готують їжу власноруч, однак у своїх маєтках мають розкішні кухні. Блогери з YouТube-каналу Architectural Digest вирішили зробити рум-тури в гостях у зірок, повідомляє Обозреватель.

На відео показано, що селебриті надають перевагу зеленим, смарагдовим та світлим відтінкам в інтер'єрі. Далее фото кухонь всесвітньо відомих акторів і співаків.

Акторка Дакота Джонсон обожнює зелений колір, тому вона вирішила облаштувати інтер'єр кухні спокійним і заспокійливим відтінком.

Дакота Джонсон часто готує на кухні. Джерело: Youtube/Architectural Digest

Кендалл Дженнер готує на кухні лише на Різдво. У вітальні супермоделі завжди є свіжі овочі та фрукти, однак плиту й духову шафу зірка вмикає вкрай рідко.

Кендалл Дженнер любить раритетні меблі. Джерело: Youtube/Architectural Digest

Співачка Діта фон Тіз обожнює вінтажні речі, тому її будинок переповнений всілякими розкішними артефактами й коштовностями. Меблі на кухні смарагдового кольору, а посуд і сантехніка з позолотою. У вітальні зірки багато рослин.

На кухні Діти фон Тіз багато вінтажних речей. Джерело: Youtube/Architectural Digest

Сім'я відомих американських акторів Денніл та Дженсен Еклс показала сучасну і простору кухню. Подружжя обрало яскраві відтінки жовтого, білого і коричневого. На кухні є відпочинкова зона для дітей, вони можуть бавитися, поки мама готує.

У будинку Дженсена Еклса простора кухня. Джерело: Youtube/Architectural Digest

Кара Делевінь часто готує на кухні, вона облаштувала інтер'єр в темно-блакитному і білому відтінку. Улюблений колір моделі – синій.

Кара Делевінь любить блакитний колір. Джерело: Youtube/Architectural Digest

Подружжя акторів Меггі Джилленхол та Пітер Сарсгаард ніколи не миють підлогу в кухні. Усі меблі та підлога зроблена з дерева, тому весь дім має каштановий відтінок.

Меггі Джилленхол із чоловіком показали кухню. Джерело: Youtube/Architectural Digest

У будинку в Лос-Анджелесі співака Адама Левіна і його дружини Беаті Прінслу багато живих рослин, а особливо на подвір'ї. Інтер'єр кухні зіркового подружжя у білих і світло-коричневих відтінках.