У Мінцифри розповіли, коли можна подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, коли стане доступною послуга подачі заяви та документів на реєстрацію шлюбу на порталі держпослуг "Дія", повідомляє УНИАН.

Подати заяву можна буде уже цієї осені.

"Наразі послуга в розробці, її презентують на новому Diia Summit, який відбудеться в кінці жовтня" , - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сплачувати адміністративний збір за надання послуги можна буде на порталі.

1 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подачі документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".

За його словами, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.

В Міністерстві цифрової трансформації ще в червні повідомили, що планують впровадити в сервіс "Дія" можливість онлайн-подання заяви про реєстрацію шлюбу, а також низку інших функцій.