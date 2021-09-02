У Мінцифри розповіли, коли можна подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн
У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, коли стане доступною послуга подачі заяви та документів на реєстрацію шлюбу на порталі держпослуг "Дія", повідомляє УНИАН.
Подати заяву можна буде уже цієї осені.
"Наразі послуга в розробці, її презентують на новому Diia Summit, який відбудеться в кінці жовтня", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що сплачувати адміністративний збір за надання послуги можна буде на порталі.
1 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подачі документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".
За його словами, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.
В Міністерстві цифрової трансформації ще в червні повідомили, що планують впровадити в сервіс "Дія" можливість онлайн-подання заяви про реєстрацію шлюбу, а також низку інших функцій.