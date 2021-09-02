Фонд держмайна виставив на аукціон ще один об'єкт Укрспирту

Фонд держмайна виставив на аукціон ще один об'єкт Укрспирту

Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон окреме майно Новоборовицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт", стартова ціна - 19,38 млн грн.

Про це повідомляється на сайті Фонду.

Аукціон запланований на 1 жовтня.

Об'єкт знаходиться в с.Нові Боровичі Чернігівської обл.

Актив складається з 477 найменувань будівель, споруд, рухомого та іншого майна, в тому числі виробничого корпусу, солодового відділення, котельні, спиртосховища, складу сипучих матеріалів, стайні, мазутосховища, складів, гаражів та ін.

Об'єкт оснащений основним технологічним обладнанням, а також необхідними комунікаціями.

У Фонді держмайна зауважили, що земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу, питання землекористування покупець вирішує самостійно.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics