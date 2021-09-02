Колір волосся 2021: модне фарбування вдома і в салоні

Колористи виділили наймодніші фарбування 2021. Якщо ви давно хотіли змінити зачіску, але не могли вибрати колір волосся, тоді швидше читайте матеріал, повідомляє УНИАН.

Ніжно-рожевий колір волосся

Одним з наймодніших кольорів волосся 2021 є ніжно-рожевий, або як його ще називають "цукрова вата". Таке фарбування роблять за допомогою напівперманентної фарби, яка швидко вимивається. Блондинкам буде нескладно домогтися такого ефекту в домашніх умовах.

Попелястий колір волосся

Попелястий блонд в поєднанні зі сріблястим відтінком виглядає більш натурально. А все тому, що він нагадує сивину. Якщо ж ви хочете пофарбувати волосся в такий відтінок, тоді вам потрібно звернутися до майстра. Виконати таке модне фарбування 2021 в домашніх умовах буде непросто.

Фарбування в сніговий блонд

Модне фарбування в сніговий блонд також рекомендується виконувати в салоні краси. Цей трендовий колір волосся 2021 нагадує сніг, він такий же білий і яскравий. Але перш ніж отримати такий результат, доведеться знебарвити волосся і зробити тонування. В іншому випадку ви можете отримати забарвлення з жовтизною.

Мідний колір волосся

Мідний колір волосся буде стильно виглядати восени 2021. Але "мінус" фарби з рудим пігментом в тому, що вона швидко вимивається.

Однотонний колір волосся

Однотонний колір волосся - це тренд, який ніколи не пройде. Природність завжди буде в пріоритеті. Якщо ж ви зважитеся зробити однотонне фарбування, тоді стежте за відрослим корінням, щоб не було ефекту омбре.