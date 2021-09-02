Комаров на ексклюзивному мотоциклі відправиться досліджувати Пакистан

Відомий український телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров у новий сезон проекту "Світ навиворіт" увірветься на яскравому, прикрашеному численними декораціями транспорті, який вражає своїм дивовижним виглядом. "Виворіт", який мало хто бачив, глядачі телеканалу "1+1" побачать 4 вересня, повідомляє Clutch.

Телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров повернувся до Пакистану і продовжить досліджувати світ її контрастів і таємниць. Цікаво, що тільки у місті Карачі працює понад 50 тисяч майстрів, які займаються декором автотранспорту. «Світ навиворіт» побуває у майстерні, де створюють такий ексклюзивний тюнінг та познайомить глядачів із найвідомішим у світі майстром Нусратом Ікбалом. Дмитро Комаров зануриться у тонкощі декорування та покаже, як звичайний транспорт перетворюють на витвір мистецтва.

Більше того, досліджувати Пакистан телеведучий продовжить на ексклюзивному мотоциклі, зробленому в кращих пакистанських традиціях спеціально для проекту.

«Ми вирушаємо назустріч пригодам. Враховуючи, що попереду на мене чекає довга подорож по всьому Пакистану, мені захотілось здійснити її за всіма місцевими звичаями. Тому мій транспорт має бути і красивий і дзвінкий», - розповів Дмитро Комаров.

Свого залізного коня Дмитро Комаров знайшов на місцевому авторинку. Утім на телеведучого чекав сюрприз, виявляється, що офіційно у Пакистані іноземець не має права купити та зареєструвати мотоцикл на своє ім’я, але команда «Світу навиворіт» змогла знайти рішення.

У випуску глядачі дізнаються, скільки коштував ексклюзивний мотоцикл Дмитра Комарова від пакистанського «Да Вінчі», як його оздоблювали вручну та чому у кожного місцевого мотоцикліста на ручках керма зображені жіночі очі. Також до оздоблення мотоцикла майстер додав і логотип «Світу навиворіт».