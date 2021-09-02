Медики розповіли про ефект подвійної вакцинації від COVID-19

Британські дослідники підрахували, що дорослі, які отримали подвійну вакцинацію, мають на 47% менше шансів захворіти тривалим COVID-19, якщо вони все ж заразиться коронавірусом, повідомляє Новое время.

Команда проаналізувала дані більше двох мільйонів людей, які реєструють свої симптоми, тести і статус вакцини в додатку UK Zoe Covid Symptom Study.

Дослідники з Королівського коледжу Лондона проаналізували дані за період з 8 грудня 2020 року по 4 липня 2021 року, включаючи 1,240,009 (перша доза) і 971,504 (друга доза) вакцинованих дорослих у Великобританії.

Дослідження показало, що в малоймовірному випадку зараження COVID-19 після подвійної вакцинації ризик тривалого COVID знижується майже вдвічі. Також було менше госпіталізацій (на 73% менше) і менше тягар гострих симптомів (на 31% менше) серед повністю вакцинованих. Характер частих симптомів був аналогічний невакцинованим дорослим — наприклад, аносмія (втрата нюху) кашель, лихоманка, головний біль і втома.

Усі ці симптоми були легшими і про них рідше повідомлялося вакцинованими людьми, і у них була вдвічі менше шансів отримати численні симптоми в перший тиждень хвороби. Чхання було єдиним симптомом, який частіше відзначався у вакцинованих людей з COVID-19.

Цікаво, що люди, які живуть в найбільш неблагополучних районах, піддавалися більшому ризику зараження після одноразової вакцинації. Хоча сам по собі вiк не був фактором ризику, у людей, у яких були проблеми зі здоров’ям, які обмежують їх незалежність, такі як слабкість, була удвічі більша ймовірність зараження COVID-19 після вакцинації.

Отримані дані демонструють необхідність націлювання на групи ризику. Вже доведено, що немічні дорослі люди непропорційно більше страждають від COVID-19.