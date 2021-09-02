Конфлікт Разумкова і Данилова триватиме і далі

Джерела в політичних колах розповіли, що конфлікт глави Верховної Ради Дмитра Разумкова і секретаря РНБО Олексія Данилова триватиме і далі.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Конфлікт триватиме, "оскільки Данилов "наїхав" на парламент і перекрутив слова спікера про закон про олігархів".

Дмитро Разумков хоче, щоб список олігархів визначала незалежна комісія, а не Рада національної безпеки і оборони. Він як член РНБО бачить у цьому конфлікт інтересів, так як представники бізнесу контактують з представниками влади.

Раніше Олексій Данилов заявив, що вплив олігархів на Верховну Раду дуже великий і це потрібно припиняти. А Разумков закликав Данилова назвати народних депутатів, на яких "тиснуть" олігархи.