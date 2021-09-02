Кремль прокоментував можливість зустрічі президентів РФ і України

Зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського цього року навряд чи можлива, за лінією адміністрацій лідерів сторони далекі від узгодження порядку денного цих переговорів, заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Можна сказати, що жодна зі сторін не відхиляє можливості такого спілкування, але при цьому за лінією адміністрацій президента - Офіс президента України та адміністрація президента Росії - поки що (сторони) далекі від того, щоб узгодити якийсь конкретний порядок денний такої можливої зустрічі" , - сказав Пєсков в інтерв'ю "Известиям" у четвер.

Він висловив сумнів у тому, що така зустріч можлива цього року.

"Я не думаю" , - сказав Пєсков, відповідаючи на таке запитання.

Він зазначив, що спілкування на вищому рівні має бути добре підготовлене та переслідувати певні цілі.

"У плані підготовки поки що є суттєві проблеми з визначенням кола питань, які могли б обговорювати" , - сказав Пєсков.

Він нагадав, що Зеленський наполягає на необхідності обговорення теми Криму.