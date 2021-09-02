У Кремлі вважають прагнення України в НАТО небезпечними для Росії

У Кремлі вважають небезпечними євроатлантичні устремління України й попереджають, що змушені будуть піти на контрзаходи в разі їх реалізації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У Вашингтоні досить позитивно реагували на такі євроатлантичні устремління України. Потенційно це для нас дуже небезпечно, тому що НАТО таким чином продовжить наближення своєї військової інфраструктури в сторону наших кордонів", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він підкреслив, що це питання, яке потягне за собою прийняття якихось контрзаходів, щоб "провести балансування ситуації та на 100% забезпечити безпеку наших рубежів" .

На питання, чи становлять загрозу для Росії домовленості, досягнуті в ході візиту президента України Володимира Зеленського в США, представник Кремля відповів: "Потенційно - так. Ми, звичайно, найуважнішим чином відстежували результати цього візиту" .