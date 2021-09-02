В Україні зареєстровано перший водневий електромобіль

В Україну ввезли, сертфіціровалі і поставили на вітчизняні номера перший електромобіль на водневих паливних елементах (FCV). Про це написав на своїй сторінці в Facebook президент Українського водневого ради Олександр Репкін, повідомляє Enkorr.

«Ми з Українським водневим радою завезли в Україну і сертифікували водневу машину японської марки Toyota. Вперше така машина має українські номери! У 2019 році я пообіцяв, що це станеться, і зараз можу з гордістю представити результат», - пише провідний національний фахівець в цій сфері.

«Скажу відверто, процес сертифікації був досить складним і тривалим. Минуло півтора місяці, перш ніж ми отримали українські номери. Завдяки чому зараз у всіх, хто побажає розмитнити водневу машину, процедура займе всього три дні! - підкреслює А.Репкін. - Тепер справа за поступовим розвитком інфраструктури для водневого транспорту (водень - це екологічне паливо не тільки для авто, а й для поїздів і літаків). Серед перших наших кроків буде сертифікація ще одного автомобіля і створення першої водневої заправки в Україні. Ми з командою Української водневої ради, а також всі експерти, які зараз розробляють водневу стратегію [країни], активно працюємо над тим, щоб розвинути водневу енергетику в Україні та навіть зробити її експортером водню для Європи».

Як повідомлялося, згідно з дослідженнями Інституту відновлюваної енергетики НАН України, в нашій країні може бути вироблено до 280 млрд куб. м водню, або 800 ТВт * год.

Довідка:

Український водневий рада (осн. В 2018 р) - це перша воднева енергетична асоціація провідних енергетичних, промислових і громадських організацій підприємств України, об'єднаних прагненням і розумінням необхідності: