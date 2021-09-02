Люди, які хочуть схуднути, часто припускаються помилок в харчуванні, наприклад, пропускають прийоми їжі або захоплюються продуктами без цукру, повідомляє Корреспондент.

Американські дієтологи назвали найшкідливіші звички тих, хто худне, які можуть перешкодити їм досягти мети.

Так, експерт з харчування Роксана Ехсані вказала на негативні наслідки відмови від перерв на їжу під час роботи.

"Чимало з нас можуть відчувати спокусу працювати під час сніданку і обіду, однак відсутність належної перерви на їжу насправді може принести більше шкоди, ніж користі. Це може знизити продуктивність, настрій і гарантує переїдання ввечері" , - зазначила вона.

Також Есхані застерігає від прийому їжі на робочому місці, перед екранами телевізора, комп’ютера і телефона. Це не тільки зменшує задоволення від їжі, але і непомітно призводить до переїдання.

Крім того, негативно позначається на вазі поспіх під час їжі.

"Мозку потрібно близько 20 хвилин, щоб отримати сигнали про насичення. Якщо ви їсте занадто швидко, то обов'язково будете переїдати" , - вказала фахівець.

Її колега Крістен Сміт вважає, що найбільшою помилкою людей, які намагаються скинути вагу, є нерегулярне харчування.

"Багато хто не розуміє, що для активного метаболізму потрібно споживати достатню кількість калорій, а пропуски прийомів їжі, навпаки, уповільнюють обмін речовин" , - заявила дієтолог.

Сміт також не рекомендує використовувати безглютенові дієти і дієти, розраховані на швидке скидання ваги.

Стосовно перших, немає жодних наукових доказів ефективності, а другі погано впливають на психіку і дають короткочасний результат.

Також вона закликає не захоплюватися продуктами з маркуванням "Без цукру".