Україна почала транспортувати британську нафту

Держкомпанія "Укртранснафта" вперше транспортує нафта Flotta Gold, яка видобувається біля Оркнейських островів (Шотландія, Великобританія), повідомляє УНІАН.

У прес-службі компанії відзначають, що після перевірки якісних показників сировини, компанія почала приймання нафти в нафтотранспортну систему для подальшого транспортування на Кременчуцький нафтопереробний завод.

Нафта транспортуватиметься нафтопроводом "Одеса-Кременчук".

Таким чином, "Укртранснафта" збільшила кошик сортів нафти, які транспортувалися нафтотранспортною системою України, до восьми.

Крім перекачування нафти з українських родовищ, "Укртранснафта" має досвід транспортування вже семи сортів імпортної нафти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI, Saharan Blend і Flotta Gold.

"Укртранснафта": що необхідно знати

Компанія "Укртранснафта" є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис.кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис.кВт.