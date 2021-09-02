Перший сніг в Україні може випасти вже в жовтні

Жовтень цього року може бути більш холодним, ніж листопад і грудень, і вже в другій половині осіннього місяця в Україні може випасти перший сніг, повідомляє УНІАН.

Про це на прес-конференції розповіла завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

"Жовтень в Україні почав мати процеси передзим'я: в ньому може бути навіть холодніше, ніж потім у листопаді і грудні. В останні роки це проглядається. Так що в цьому році, якщо друга половина жовтня ознаменується негативними температурами, ми побачимо сніг з дощем, може утворитися сніговий покрив" , – розповіла вона.

За словами Мартазінової, якщо раніше в Україні перехід до зими був плавним – з поступовим похолоданням восени і нульовою температурою в грудні, то зараз сезони сильно змістилися. Жовтень стає більш холодним, зате в наступні два місяці може бути потепління до плюсових температур вище норми листопада і грудня.

Також спостерігається "розкид" у графіку кліматичної зими: вона може початися наприкінці січня і закінчитися в кінці лютого, або ж початися в кінці грудня і закінчитися в січні, або протриматися з грудня по лютий.

Метеоролог підкреслила, що прогнозувати погоду взимку стає все складніше.