Міжбанк: у спекулянтів з'явилася можливість заробити

З приходом осені на міжбанківський валютний ринок прийшла висока волатильність: котирування безготівкового долара почали змінюватися більш динамічно, і у спекулянтів з'явилася можливість непогано заробляти протягом дня, купуючи валюту за нижчою ціною і продаючи на зростанні.

Так сьогодні триває ажіотажний попит з боку покупців, до яких вчора приєдналися банки, які вчиняють спекулятивні покупки, привів до зростання цінників до 27,072 гривень на покупку і 27,085 гривень на продажу. Ціни, що виросли, залучили великих продавців: з продажем вийшов «Укрексімбанк», і котирування полетіли вниз ще швидше, ніж росли до цього. Спекулянти, які вчора купували, теж почали продавати. В результаті до обідньої перерви котирування повернулися нижче рівня 27 гривень, опустившись до 26,96 на покупку і 26,98 гривень на продаж.

Ще драматичніше змінювалася ситуація на готівковому валютному ринку. Роздумуючі до останнього покупці з самого ранку забезпечили хороший попит на готівкового «американця», і вже до 10:30 ранку цінник в київських оптових обмінниках підскочив до 27,10 гривень, а деякі примудрялися продавати навіть по 27,15 гривень. Як тільки тренд на міжбанку розвернувся, пішли вниз і цифри на табло київських обмінників: вже до обіду долар на продажі опустився до 27,02 гривень.

Євро на FOREX сьогодні торгується в неширокому діапазоні 1,1833-1,1855 долара; піднятися вище вчорашнього максимуму поки не вдається. Готівковий євро вранці продавали по 31,90-31,95 гривень, потім ненадовго цінник підняли до 32,00 гривень, і до обіду знову опустили до 31,93-31,95 гривень.

Російський рубль продовжує дорожчати до американського долара: до обіду він досяг позначки 72,76 рубля за долар - нового місячного максимуму. Готівковий рубль в столиці подорожчав ще на 1 копійку в порівнянні з вчорашнім днем: сьогодні його продають по 3,67-3,68 гривні за 10 рублів.