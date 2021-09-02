Обсяг гривні в готівковому обігу зріс

Обсяг гривні у готівковому обігу на сьогодні становить 594 млрд грн, із них на монети припадає лише 4 млрд грн, повідомив глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко на відкритті "Музею гривні просто неба" у четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Банкноти в обігу становлять 590 млрд грн загальною кількістю 2,9 млрд шт., монети - 4 млрд грн, 13,8 млрд шт.", - зазначив Шевченко.

Згідно з даними Нацбанку, на кінець липня готівка поза банками становила 548,62 млрд грн, у касі банків - 45,97 млрд грн, тоді як на початок року відповідно 516,09 млрд грн і 42,4 млрд грн, а сумарний їхній обсяг за сім місяців зріс на 6,5%.

Минулого року, як повідомлялося, обсяг готівки в обігу підскочив на третину, або на 133,4 млрд грн - до 558,5 млрд грн.

Виставка "Музей гривні просто неба", присвячена 30-річчю незалежності України та 25-річчю гривні, відкрилася сьогодні на Контрактовій площі в Києві, триватиме до 30 вересня.