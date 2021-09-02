У "Слузі народу" прокоментували зустріч Зеленського і Байдена

Спільна заява президентів України та США Володимира Зеленського та Джозефа Байдена свідчить, що відносини між двома державами вийшли на новий рівень, вважає голова політичної партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Заява президентів остаточно фіксує, що за своїми цінностями Україна є частиною західного світу. Захід чітко відокремлює союзників від суперників і демократію від автократії. Ми - на західній стороні цього протистояння, а це значить, що повернення до "русского мира" не буде" , - сказав Корнієнко.

Народний депутат зазначив, що заява - це рамковий документ, якого ще ніколи не було в історії українсько-американських відносин, і він передбачає підписання низки договорів між державами та конкретні результати. Зокрема, активізується діяльність Комісії зі стратегічного партнерства між Україною та США і буде укладена нова Хартія про стратегічне партнерство.

Серед значних досягнень переговорів Корнієнко назвав підтримку України з боку США у протидії російській агресії.

"Наші американські партнери запевнили, що й надалі підтримуватимуть Україну в "нормандському форматі" і в межах "Кримської платформи", а Росія визнана порушником базових принципів міжнародного порядку. Тому про окуповані Донбас та Крим ніхто не забув. При цьому основна мета - не компроміс із РФ, а мирне відновлення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях" , - заявив лідер "Слуги народу".

Корнієнко також наголосив, що США та Україна завершили підготовку стратегічної оборонної угоди, яка передбачає поглиблення співпраці та допомогу Сполучених Штатів у реформуванні оборонного сектору, а також у сферах кібербезпеки, інформаційної безпеки та наукових дослідженнях в оборонній та космічній сферах. На його думку, це свідчить про те, що США розглядають відносини з Україною як основу безпеки й демократії в усій східній Європі.

"Важливо, що американські партнери визнали прогрес України ще й у впровадженні демократичних реформ та забезпеченні прав людини. Тобто реформи команди Володимира Зеленського отримали позитивну оцінку, тому що забезпечують результат" , - переконаний Корнієнко.

За його словами, незважаючи на це, Україна та США домовилися про ключові стратегічні напрями подальшого реформування судової системи, в боротьбі з корупцією, просуванні прав людини, боротьбі з дискримінацією та реформі управління.

"США констатували позитивні зміни України за планом трансформації, який Зеленський представив у Вашингтоні. Наші партнери готові інвестувати в цю трансформацію, сприяти інвестуванню з боку бізнесу" , - заявив парламентарій.

Ще одним важливим досягненням переговорів Корнієнко вважає готовність співпрацювати у сфері кліматичної та енергетичної безпеки.

"Саме в рамках цього питання буде розглянута спільна протидія "Північному потоку-2" і недопущення використання Кремлем газу як зброї проти України" , - наголосив народний депутат.

Він також звернув увагу, що на сьогодні чітко окреслено й економічне співробітництво.

"Насамперед це реформа державних підприємств, сприяння інвестиціям американських компаній в економіку України з боку американського уряду. Також передбачені спільні проекти в агробізнесі, інфраструктурі, енергетиці. Для їх підтримки Експортно-імпортний банк США резервує 3 млрд доларів, як початкову суму з можливістю збільшення" , - зазначив політик.

Лідер партії наголосив, що, за визнанням США, українсько-американські відносини ще ніколи не були такими міцними, як при президенті Зеленському.