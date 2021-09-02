Елтон Джон випустить новий альбом за участю Майлі Сайрус і Нікі Мінаж

Британський співак Елтон Джон 22 жовтня випустить альбом The Lockdown Sessions за участю відомих артистів, повідомляє УНИАН.

Джон записав треки в колаборації з такими зірками як Дуа Ліпа, Lil Nas X, Майлі Сайрус, Едді Веддер, Gorillaz, Young Thug, Нікі Мінаж, Ріна Саваяма, Стіві Вандер та інші.

Відомо, що музикант працював над цим альбомом півтора року. Але через пандемію коронавірусу йому довелося призупинити концертну діяльність і, зрозуміло, він так і не зміг раніше випустити цей альбом.