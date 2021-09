Осінь у Києві: концерти, які не варто пропускати

Цієї осені в Києві на вас чекає ціла купа цікавих розважальних заходів - від концертів до фестивалів та виставок, повідомляє РБК-Украина.

Для всіх тих, хто не знає, куди вирушити на вихідних або ж у вільний осінній вечір.

Валерій Меладзе - 2 вересня

Чергова зустріч із головним ліриком пострадянського простору Валерієм Меладзе запланована на 2 вересня. Цього разу вона буде неймовірно атмосферною: артист заспіває свої нетлінні хіти "Самба белого мотылька", "Сэра", "Текила-Любовь", "Се Ля Ви", "Небеса", "Я не могу без тебя" просто неба в Osocor Residence.

Sunsay - 2 вересня

Романтичний концерт просто неба на мальовничій локації ЮБК (Труханів острів) обіцяє прихильникам Андрій Запорожець. Які б пісні не лунали цього вечора, ми впевнені, що артист лишається вірним одному принципу як у музиці, так і поза творчістю. Мова, звісно ж, про любов.

Comic Con Ukraine - 4–5 вересня

Уже ось-ось у столиці відбудеться головне свято косплеєрів, любителів коміксів, наукової фантастики та фентезі - 4 та 5 вересня в Києві на Арт-заводі "Платформа" гримітиме Comic Con Ukraine.

Цьогоріч фест порадує традиційними Cosplay- та Cover Dance-шоу і Dog Cosplay Contest, Алеєю художників, де можна буде познайомитися з митцями, велетенським гік-маркетом, неймовірно-фантазійними фотозонами, ігровими локаціями, концертами українських та зарубіжних гуртів (зокрема, гості почують творців музики до The Witcher 3: Wild Hunt Percival) і, безперечно, фан-зустрічами з улюбленими акторами. Серед них: мегазірка бойовиків Марк Дакаскос, а також Наталія Тена та Анна Шаффер, яких ви точно бачили в "Поттеріані".

SOLOMUN - 11 вересня

До столиці повертається гуру електронної музики SOLOMUN. Діджей, який закохав в себе меломанів з усіх куточків світу. Творець лейблу, що відкрив світові видатних електронщиків. Артист, який охрестив музику божественним даром. 11 вересня SOLOMUN запалить на одній із найстильніших локацій міста - Osocor Residence.

Асаф Авидан - 15 жовтня

Один із найбільш знаменитих артистів Ізраїлю Асаф Авідан уперше навідається в Україну з концертом і заспіває прихильникам своїм тенором-альтіно. У Києві в Bel Etage Music Hall харизматичний музикант презентує свіжу платівку Anagnorisis, яку він неспішно писав на самоті в старовинному фермерському будиночку.

СКАЙ - 17 жовтня

Гурт СКАЙ відсвяткує 20-річчя грандіозним концертом, де на фанів очікують улюблені пісні, спілкування з артистами та еще не один сюрприз від бенду. До того ж, у день виступу відзначає день народження ще й незмінний фронтмен колективу Олег Собчук. Тож 17 жовтня в прихильників СКАЙ буде змога його привітати у Міжнародному центрі культури й мистецтв.

Ëлка - 27 жовтня

Відверта й чуттєва Ëлка після довгої перерви виступить у столиці. У жовтні вона представить меломанам нову програму - "Мне легко". Без сумніву, Єлизавета Іванців заспіває у Stereo Plaza й усі обожнювані фанами хіти - "Прованс", "Девочка в Пежо", "На большом воздушном шаре", "Около тебя".

Algiers - 12 листопада

Революціонери від музики Algiers знову в столиці. Американський рок-квартет повертається із новим альбомом There Is No Year, який представить 12 листопада в київському Caribbean Club.

The Dead Daisies - 16 листопада

Американські "важковики" The Dead Daisies добряче сколихнуть українську столицю цього листопада у Bel Etage. Супергурт, у складі якого музиканти з культових бендів Black Sabbath, Whitesnake та Deep Purple, везуть до Києва потужну свіжу платівку під назвою Holy Ground.

Dark Tranquility - 22 листопада

Вони стали шалено популярними в 90-х і досі в строю. Наприкінці осені визнані майстри мелодік дес-металу Dark Tranquillity з Гетеборга презентують у київському клубі Atlas не тільки свіжу платівку Moment, а й новий склад колективу.

Автор: Lite