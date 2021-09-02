Ще один автобренд переходить на електромобілі

Належний Hyundai бренд преміальних автомобілів Genesis заявив, що з 2025 року всі нові моделі будуть електричними - класичними акумуляторними або на водневих паливних елементах. У 2030 році Genesis буде виробляти тільки машини з нульовим викидом, всі автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння до цього моменту будуть остаточно зняті з виробництва, повідомляє 3Dnews.

Автовиробник опублікував дорожню карту, згідно з якою асортимент буде включати в себе вісім моделей електромобілів, до 2030 року Genesis планує продавати близько 400 тис. машин на рік. Всього два тижні тому компанія анонсувала дебютний електромобіль GV60, побудований на платформі Hyundai E-GMP. Про технічні характеристики машини поки відомо не так багато, проте автовиробник вже уточнив, що вона буде підтримувати потужну бездротову зарядку WiTricity, а також отримає запас ходу в 430 км.

Але на цьому Genesis, звичайно, не зупиниться. Одним з перспективних напрямків автовиробник вважає технології, пов'язані з водневими паливними елементами. Це екологічно чисте рішення, продуктом викиду є вода. Genesis пообіцяла зробити водневі машини потужнішими, ніж сучасні моделі. Технологія вже присутній на ринку не один рік, проте її розвитку заважає практично повна відсутність супутньої інфраструктури - машини ніде заправляти.

У машин на водневих елементах є мінімум одна істотна перевага перед класичними електромобілями. Мова йде про час заправки, воно становить всього 5-6 хвилин, що набагато швидше зарядки акумулятора, навіть в разі потужної станції з постійним струмом. Втім, Genesis зараз працює також над удосконаленням технологій літійіонних акумуляторів і електродвигунів.

Наступного року до Genesis GV60 додасться електрична версія седана G80, крім того, очікується дебют електричного кросовера GV70. Модель GV60 працює на платформі E-GMP від Hyundai Motor Group, найближчим часом до неї додасться ще одна або дві електричні платформи, вони стануть основою для більш великих і спортивних моделей.