Найдешевший електромобіль в світі надійшов у продаж

У Китаї в продаж надійшов електромобіль electricKar K5, який претендує на звання найдешевшого в світі - його покупка обійдеться в $2100.. По-справжньому народна новинка китайського автопрому навряд чи виб'є з-під ніг грунт у великих конкурентів на кшталт Tesla, але свого покупця виразно знайде, повідомляє 3Dnews.

Характеристики electricKar K5 дозволяють кілька засумніватися в його праві називатися електромобілем - за багатьма параметрами він скоріше відповідає категорії квадроциклів. Проте це цілком гідний суперник мініатюрним європейцям начебто Citroën Ami (6900 євро) або, наприклад, Freze Nikrob (9999 євро).

Модель, також відома, як K5M-2500, випускається концерном Regal Raptor Motors, відомим своїми електричними транспортними рішеннями. Зараз електрокар вже продається на китайській торговельній площадці Alibaba трохи дорожче, ніж найстарший iPhone 12 Pro Max з 512 Гбайт пам'яті - ціна останнього в Китаї становить приблизно $1850. До слова, якщо електромобіль купувати оптом, по 10 примірників, то він виявиться навіть дешевше смартфона Apple - ціна за одиницю складе лише $1800.

Електромобіль electricKar K5

Габарити моделі electricKar K5 - всього 2,2 × 1,09 × 1,62 м, проте, вона вміщує двох чоловік. Ємність акумулятора - 2,7 кВт·год (72 В), зарядити його можна за 8 годин від побутової розетки. Електродвигун потужністю 800 Вт дозволять розвинути швидкість до 40 км / ч, заряду АКБ вистачить на 66 км.

Для порівняння, популярний електроскутер Ather 450X має двигун потужністю 6000 Вт, АКБ на 2,9 кВт·год згодом зарядки 5,45 години і здатний проїхати до 80 км. Коштує він приблизно стільки ж.

Незважаючи на цікавий дизайн, ціну та характеристики, поява електромобіля за межами Китаю малоймовірно - після митних процедур він буде коштувати набагато більше $2100..