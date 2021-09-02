Ураган "Іда", який вдарив по Нью-Йорку, призвів до людських жертв

Щонайменше дев'ять жителів штатів Нью-Йорк і Нью-Джерсі стали жертвами урагану "Іда". Кілька з них загинули, коли не змогли вибратися із затоплених підвалів, тіло одного було знайдено у віднесеному потоком автомобілі, повідомляє NEWSru.co.il.

У Центральному парку Нью-Йорка за годину випало 80 мм опадів. Пересування вулицями дозволено тільки для спеціального транспорту, скасовані десятки авіарейсів. Припинило роботу метро, ​​в соціальних мережах поширюються фото і відео, де видно, як вода заливає станції.

Раніше мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив надзвичайний стан через сильні дощі. Він заявив, що мова йде про погодний явище історичних пропорцій.