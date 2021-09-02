В Афганістані бійці опору ліквідували понад 300 талібів
Бійці Фронту національного опору Афганістану заявили про ліквідацію 350 представників радикального ісламістського руху "Талібан", повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться у заяві представників опору в Twitter.
Вони стверджують, що за останні чотири дні 287 талібів в результаті бойових дій були поранені, а 35 затримані.
Водночас високопоставлений чиновник талібів Мухаммад Джалал повідомив у Twitter, що талібам вдалося захопити 11 контрольно-пропускних пунктів і вбити 34 бійці опору.
Як передає Al Jazeera, таліби називають вимоги опору "ірраціональними". За їхніми даними, представники опору вимагають 30% представництва в новому уряді країни, а також право не здавати зброю.
"Це серйозна проблема, особливо якщо врахувати відносний розмір цього руху опору", — сказав журналіст агентства.