В Афганістані бійці опору ліквідували понад 300 талібів

Бійці Фронту національного опору Афганістану заявили про ліквідацію 350 представників радикального ісламістського руху "Талібан", повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у заяві представників опору в Twitter.

Вони стверджують, що за останні чотири дні 287 талібів в результаті бойових дій були поранені, а 35 затримані.

Водночас високопоставлений чиновник талібів Мухаммад Джалал повідомив у Twitter, що талібам вдалося захопити 11 контрольно-пропускних пунктів і вбити 34 бійці опору.

Як передає Al Jazeera, таліби називають вимоги опору "ірраціональними". За їхніми даними, представники опору вимагають 30% представництва в новому уряді країни, а також право не здавати зброю.