Вийшла операційна система Windows Server 2022

Корпорація Microsoft оголосила про доступність операційної системи Windows Server 2022. редмондская гігант відзначає, що нинішній реліз є дуже великим кроком у розвитку програмної платформи, що використовується компаніями по всьому світу, повідомляє Servernews.

На базі Windows Server 2 022 можуть розгортатися гібридні хмарні середовища і виконуватися завдання, що вимагають високого рівня безпеки. Зокрема, реалізовано більше можливостей для роботи з Azure. Програмна платформа дозволяє працювати з додатками Tier1.

При розробці платформи велику увагу було приділено засобам захисту. В цілому, реалізована багаторівнева система забезпечення безпеки. Операційна система включає удосконалення в роботі з контейнерами, .NET, ASP.NET і IIS. Підтримується використання до 48 Тбайт оперативної пам'яті і до 2048 потоків в складі 64 процесорів.

Основна фаза підтримки операційної системи Windows Server 2022 триватиме до 13 жовтня 2026 року розширена підтримка буде завершена 14 жовтня 2031 року. ОС доступна в трьох версіях, якщо не брати до уваги хмарні: Essentials, Standard і Datacenter. Молодша редакція коштує $501. Вартість решти розраховується по числу ядер.