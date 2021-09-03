Нетипова Одеса: що приховано від очей туристів

"Південна Пальміра", так ще називають Одесу, залишається у списку найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Тут безліч цікавих культурних, історичних та архітектурних місць, повідомляє 24 Канал.

2 вересня в Одесі святкують День міста. Цьогоріч їй виповнюється 227 років. Тож відвідавши всі популярні локації, варто звернути увагу на ті, що заховані від людських очей. Повірте, їх ви навряд знайдете в стандартних туристичних путівниках!

Маловідомі локації Одеси

Старокінний ринок

Якщо хочете якнайкраще дізнатися про колоритних жителів Одеси, їхні традиції та історію – вирушайте в центр району Молдаванка, на Старокінний базар, який раніше мав назву "Скотський". Це найстаріший одеський ринок, організований ще у 1833 році.

Старокінний ринок / Фото з інстаграму @ volodymyrdzhezheria

Російська знать завжди захоплювалася кінними перегонами, саме до них веде історія ринку – сюди завозили нові породи коней. Проте згодом тут було затісно, тому "Скотський ринок" перенесли, а цей прозвали "Старокінним".

Попри те, що у 2004-му базар реконструювали, блошиний ринок зберігся донині.

Дворик в Пасажі

Про цю місцину знає навіть мало місцевих. Мовиться про дворик на Дерибасівській, який розкинувся в знаменитому "Пасажі".

Вузенька вуличка, вимощена старовинною бруківкою, панує особливо романтичною атмосферою.

Дворик в Пасажі / Фото Катерини Гамарник

Якщо забажаєте відвідати дворик, то увійти в нього можна через сувенірну "Лавку художників".

Деволанівський узвіз

Дном Карантинної балки, район більш знаний як "Канава", пролягає чи не наймістичніша локація Одеси – Деволанівський узвіз.

Раніше тут мешкали низи суспільства й люди із судимістю, зараз же – це закинуті будівлі, які от-от обваляться. Кажуть, що й нині на території узвозу можна зустріти безхатьків.

Територія Деволанівського узвозу / Фото Вікторії Андрєєвої

Хтось жахається цих нетрів, інші ж захоплюються: творять графіті, знімають кліпи та влаштовують тематичні фотосесії.

Будівлі Деволанівського узвозу / Фото Вікторії Андрєєвої

Зверніть увагу, що через Деволанівський узвіз перекинуто аж три мости: Строганівський, Коцебу та Новикова.

Траса здоров'я

Якщо пройтися парком Шевченка в бік моря, можна потрапити на пляж Ланжерон, де й починається 6-кілометрова Траса здоров'я. Щодня тут можна зустріти чимало велосипедистів, ролерів і бігунів.

Найбільшою перевагою є те, що траса проходить повз берегову лінію, відтак ви зможете подихати свіжим морським повітрям.

Траса здоров'я / Фото з інстаграму @urbanic_sea

Крім того, вона оснащена дитячими та волейбольними майданчиками й столами для настільного тенісу.

Загалом, це ідеальне місце для тих, хто полюбляє активно проводити дозвілля і водночас насолоджуватися прекрасними пейзажами.

Підводний музей

Неподалік пляжу Ланжерон, всього за 300 метрів від берега, розкинулася ще одна незвичайна локація Одеси – підводний музей. Його відкрив колишній водолаз МНС Сергій Зятиков у 2012 році.

На глибині 6 – 10 метрів (максимальна глибина занурення) є близько вісімнадцяти експонатів: статуї в античному стилі, пам'ятники радянських вождів, артефакти Кримської й Другої світової війни, якоря тощо.

На дні підводного музею / Фото Аквапарк Одеса

Вхід до музею безкоштовний, але за спорядження та супровід дайверів доведеться заплатити. Торік на одну людину виходило 750 гривень за 40 хвилин екскурсії.

Пам'ятник творцю есперанто

Погруддя Людвіка Лазаря Заменгофа на Дерибасівській під номером 3 – перший і єдиний в Україні пам'ятник творцю мови есперанто.

Пам'ятник творцю есперанто / Фото з Вікіпедії

Як відомо, саме тут колись мешкав Микола Блажков, скульптор, який створив пам'ятник. Після того, як замовники – поляки, не забрали "Заменгофа", чоловік вирішив встановити його у своєму дворі.