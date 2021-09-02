ДТЕК очікує збільшення поставок вугілля з Польщі

В вересні обсяг постачання імпортного вугілля з Польщі на ТЕС "ДТЕК Енерго" зросте в 2,5 рази, повідомляє РБК-Україна.

"Крім пріоритетного видобутку українського вугілля, станом на сьогодні компанією було імпортовано понад 30 тис. тонн польського вугілля. Всього у вересні очікується поставка 80 тис. тонн палива із сусідньої країни. Із них 60 тис. тонн - в рамках підписаної у серпні "ДТЕК Енерго" і вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тис. тонн енергетичного вугілля та додаткові 20 тис. тонн - в рамках домовленостей з іншим постачальником", - повідомили в компанії.

Також "ДТЕК Енерго" очікує постачання палива із США та Казахстану.

З початку серпня запаси вугілля на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" збільшилися на понад 6% або на 33 тис. тонн, зазначили в компанії.

"Якщо на 1 серпня їх було майже 521 тис. тонн, то 30 серпня запаси палива склали понад 554 тис. тонн. Станом на 2 вересня запаси вугілля на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" вже перевищили 600 тис. тонн вугілля" , - додали в компанії.

Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту.

Автор: Наталія Гурковська