При оформленні інтер'єру кухонного простору необхідно спиратися на свій смак і світовідчуття, а також на модні віяння. Які кольори дизайнери рекомендують нам використовувати? За прогнозами дизайнерів, 2022 рік наповнений світлими фарбами і відтінками, повідомляє Євген Плінський.

В інтер'єрі кухні будуть активно застосовуватися такі кольори, як білий, сірий, попелястий, тілесний, колір дерева, світлого мармуру, коричневий, червоний, блакитний та всі натуральні відтінки й кольори.

Вибираючи колірне рішення для кухні, зверніть свою увагу на модні пастельні і натуральні відтінки, наприклад, дерево, камінь і т.д. Такі тони дарують спокій та умиротворення. Сезон 2022 року - це сезон природних фарб.

З даного відео ви зможете докладніше дізнатися, модні тренди кухні 2022.