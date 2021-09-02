В Україні почнуть застосовувати блокатори коліс автомобіля

В Україні знову будуть застосовувати поліцейські блокіратори коліс автомобіля. Таким чином, правоохоронці розширять арсенал методів боротьби з порушниками правил зупинки і стоянки, повідомляє АвтоПортал.

Державне інфраструктурне агентство України вже зареєструвало в системі ProZorro тендер на закупівлю 400 блокіраторів коліс для Нацполіціі загальною вартістю 600 тис. гривень.

Блокатори стануть альтернативою евакуаторів. Справа в тому, що згідно із законом, евакуація - крайній метод боротьби з порушниками правил паркування. Застосовувати її слід в тому випадку, якщо транспортний засіб створює перешкоди для інших учасників дорожнього руху.

До того ж, правила зупинки і стоянки в Києві і інших великих містах порушують масово і евакуаторів просто не вистачає. З іншого боку, блокування коліс також побереже час, нерви і кошти водіїв, адже зняти блокіратор напевно швидше і дешевше, ніж забрати авто зі штрафмайданчика.

Також блокування коліс авто може застосовуватися, якщо водій керує авто без прав або перебуває у стані сп'яніння. Нагадаємо, раніше такий метод боротьби з порушниками вже застосовувався, проте був визнаний незаконним і скасований. Тепер же законодавство змінено і блокування авто в Україні дозволена.