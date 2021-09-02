Названо COVID-вакцину, яку визнає найбільше країн

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, вакцина AstraZeneca є лідером серед протиковідних вакцин, щеплення якими дає змогу подорожувати до різних країн без ПЛР-тестів, аналізів на антиген чи самоізоляції.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ﻿ у Facebook.

За даними онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World, AstraZeneca європейського та корейського виробництва визнана в більш як 140 країнах світу. AstraZeneca/Covishield індійського виробництва — у 60 країнах.

Документи про щеплення Comirnaty/Pfizer визнають понад 120 країн, вакциною Moderna — більш ніж 80.

Щеплення вакциною CoronaVac/Sіnovac приймають у майже 50 країнах.

У МОЗ наголосили, що якщо країна визнає документи про щеплення певною вакциною, це не означає, що вони автоматично дають вам право в’їзду на її територію. Кожна держава індивідуально встановлює вимоги до перетину своїх кордонів залежно від епідеміологічної ситуації як усередині самої країни, так і в країні, з якої прямує подорожній.

Ці вимоги можуть змінюватися. Перевірити актуальну інформацію можна на сайті﻿ МЗС.