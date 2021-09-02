В ЄС готують новий пакет санкцій проти Білорусі
Європейський Союз починає підготовку нового, п'ятого пакета санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Про це заявив у четвер, 2 вересня, заступник керуючого директора по Східній Європі та Центральній Азії зовнішньополітичної служби ЄС Люк Девін, повідомляє Deutsche Welle.
Він виступав на слуханнях в комітеті із закордонних справи Європарламенту, присвячених ситуації на кордоні ЄС з Білоруссю.
"Останні дії режиму Лукашенка, а саме інструменталізація мігрантів державою, є кричущим нехтуванням міжнародних норм. Це точно не змінить нашу рішучість і точно не допоможе у скасуванні санкцій щодо Білорусі, а зовсім навпаки", - заявив Девін.
"Ми продовжимо боротьбу з цією жахливою інструменталізацією мігрантів і людських страждань режимом Лукашенка. Ця боротьба, звичайно, буде включати санкції. Робота над п'ятим пакетом починається зараз, спільно з державами-членами ЄС", - додав чиновник.