В ЄС готують новий пакет санкцій проти Білорусі

Європейський Союз починає підготовку нового, п'ятого пакета санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Про це заявив у четвер, 2 вересня, заступник керуючого директора по Східній Європі та Центральній Азії зовнішньополітичної служби ЄС Люк Девін, повідомляє Deutsche Welle.

Він виступав на слуханнях в комітеті із закордонних справи Європарламенту, присвячених ситуації на кордоні ЄС з Білоруссю.

"Останні дії режиму Лукашенка, а саме інструменталізація мігрантів державою, є кричущим нехтуванням міжнародних норм. Це точно не змінить нашу рішучість і точно не допоможе у скасуванні санкцій щодо Білорусі, а зовсім навпаки", - заявив Девін.