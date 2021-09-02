Рогозін займався відправленням бойовиків на Донбас ще до окупації Криму

Відомий російський ультраправий політик Дмитро Дьомушкін зізнався, що віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін займався відправкою бойовиків на Донбас, повідомляє УНИАН.

На інтерв'ю Дьомушкіна звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

Російський націоналіст розповів, що Рогозін особисто запропонував Дьомушкіну поїхати на Донбас і стати кимось на зразок терориста Олександра Бородая.

"Це була офіційна розмова (з Рогозіним – ред.). Це був лютий місяць, ще до референдуму в Криму, ще до всіх цих речей, коли я повинен був стати мером одного з великих міст і поїхати туди, зібравши (російський – ред.) націоналістів" , - зазначив Дьомушкін.

"Така ось "громадянська війна" , - прокоментував слова Дьомушкіна Денис Казанський.

Дьомушкін зізнався, що російських бойовиків в Україну відправляв Рогозін.