З Донбасу до Якутії перевезли 2000 шахтарів з сім'ями

Дві тисячі шахтарських сімей з тимчасово окупованих територій Донбасу перевезли в російську Якутії. Таке рішення прийняв роботодавець гірників - російський холдинг "Колмар", повідомляє Обозреватель.

Компанія організувала переїзд через відмову від вахтового методу. Відповідно, всі співробітники тепер повинні проживати там, де працюють. Про це розповів глава "Колмар" Артем Левін.

Все переїхали шахтарі і члени їх сімей вже отримали громадянство РФ і оселилися в Нерюнгрі. Компанія зізналася, що допомогла гірникам отримати російські паспорти.

Українські шахтарі їдуть до Якутії через відсутність роботи на окупованих територіях. Багато шахти на самому Донбасі, де працювали українські шахтарі, були закинуті і затоплені. У той же час жителі Якутії не хочуть працювати на місцевих шахтах через низькі зарплати і важких умов праці.

"Колмар" і подільники Путіна

Група "Колмар" включає вугледобувні підприємства, трейдинговие і логістичні компанії. Всі вони займаються видобутком, збагаченням і поставками вугілля з Якутії. Ще в 2016 році холдинг найняв 200 шахтарів з Донбасу.

Тоді гендиректором групи був Сергій Цивільов, який в 2018 став заступником губернатора Кемеровської області. Цивільов володів 70% акціями "Колмар", коли він зайняв крісло губернатора, ці акції перейшли до його дружини. Цікаво, що сам Цивільов - родом з Маріуполя.

Ще 30% акцій володіє Геннадій Тимченко - відомий російський мільярдер, який активно інвестує в енергетичні проекти. Тимченко вважається членом "клану Путіна". Ще в 1990-х роках майбутній олігарх брав участь разом з Путіним в приватизації підприємств в Санкт-Петербурзі.