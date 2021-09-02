Жителям Фінляндії виплатили компенсації за побічні ефекти вакцин від COVID-19

Жителям Фінляндії, у яких виявили побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу, виплатили грошові компенсації, повідомляє Лента.Ру.

Генеральний директор компанії зі страхування фармацевтичних ризиків, яка займається питанням компенсацій, Тііна Хеллгрен розповіла, що на даний момент більше 400 фінів подали претензії зі скаргами на сильні побічні явища від вакцини. Вона зазначила, що найбільш частими з них стали висип, хворобливі відчуття в лімфатичних вузлах, підвищена температура і головний біль.

За словами Хеллгрен, жителі можуть зажадати компенсацію, якщо побічні ефекти не проходять протягом двох тижнів, а на усунення симптомів йде велика сума грошей. Вона зазначила, що на сьогоднішній день виплати отримали близько 90 вакцинованих від COVID-19 громадян Фінляндії. Відзначається, що сума компенсації сягає близько 2000 євро.