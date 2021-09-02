Низка українських ЗМІ потрапила під санкції Нацради

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення наклала санкції на низку українських телеканалів і радіостанцій через порушення, допущені в їхньому ефірі або пов'язані з відступом від їхньої програмної концепції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба Нацради в четвер, під санкції потрапили телеканали "Інтер", "НАШ", "Максі-ТВ", а також радіостанція "Радио Класс", тоді як телеканали "Донеччина TV", "Ісландія", "5 канал" і радіостанція "Країна ФМ" отримали попередження.

Зокрема, телеканалу "Інтер" призначено чергову позапланову невиїзну перевірку через демонстрування радянських фільмів за участю акторів, які внесені до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. "За період із 9 до 29 серпня в ефірі телеканалу транслювали 12 таких фільмів", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що перевірку буде проведено в період з 17 вересня до 1 жовтня. До 21 вересня ліцензіат має направити на адресу регулятора необхідні документи та матеріали.

Крім того, телеканалу "НАШ" можуть анулювати ліцензію, оскільки він не усунув раніше виявлених порушень, пов'язаних із розпалюванням ворожнечі в ефірі трансльованих телепрограм.

"Телеканал "НАШ" не усунув порушень, за які отримав дві штрафні санкції, і далі поширює у своїх програмах мову ворожнечі, тому регулятор звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії", - повідомляють у Нацраді.

Там зазначають, що мову ворожнечі в ефірі телеканалу розпалювали гості програм, тоді як ведучі не намагалися "спростовувати чи критично поставитися до жодного висловлювання гостя передачі, тим самим вони не забезпечили надання об'єктивної та повної інформації глядачам".

"Вони навіть не намагалися зупинити висловлювання, які містять мову ворожнечі та необ'єктивну інформацію. Навпаки вони погоджувалися і провокували гостя на подібну риторику... Співробітники телеканалу "НАШ" проігнорували обов'язки та відповідальність перед глядачами, перед суспільством і не вжили жодних заходів, щоб припинити такі правопорушення під час прямої трансляції. У повторі передача транслювалася без змін і редакційної модерації, і це має ознаки навмисного подання неправдивої інформації", - наголошують у раді.

Зазначено також, що телеканал "Максі ТВ", який ретранслював програми телеканалу "НАШ", повинен буде заплатити понад 230 тис. грн штрафу.

Під санкції регулятора потрапив і телеканал "Донеччина TV", якому оголошено попередження через недотримання порядку розміщення логотипу і даних про виробника програм, програмної концепції, а також рекламного законодавства.

Попередження від Нацради отримали також телеканал "ІСЛАНДІЯ", який не вів мовлення на виділених йому супутникових частотах, "5 канал" і радіостанція "Країна ФМ", які отримали попередження через порушення програми мовлення в Дні пам'яті.

Крім того, регулятор також оштрафував на 1800 грн радіостанцію "Радио Класс" за невиконання частки пісень в ефірі, які виконуються українською мовою.