Перший політ Бренсона в космос минув з небезпечним відхиленням від курсу

Перший пілотований космічний політ ракетоплана VSS Unity компанії Virgin Galactic минув з серйозними порушеннями. Корабель відхилився від курсу, у нього виникли проблеми з траєкторією планування, повідомляє УНИАН.

Про це йдеться в статті журналіста Ніколаса Шмідла, опублікованій в The New Yorker. Автор нагадав, що 11 липня на кораблі летів власник Virgin Galactic Річард Бренсон і ще декілька людей.

Як стверджує Шмідл, за даними Flightradar24, в ході польоту ракетоплан вийшов за межі польотної зони, виділеної йому Федеральним авіаційним управлінням США (FAA). Такі зони складаються дуже ретельно, аби мінімізувати ризики збитків і людських втрат у разі катастрофи.

Представник FAA підтвердив, що корабель Бренсона відхилився від своїх дозволів повітряного трафіку. Розслідування цього інциденту триває.

Представник Virgin Galactic, своєю чергою, підтвердив, що корабель вийшов за межі визначеного йому повітряного простору на 1 хвилину і 41 секунду.

Стверджується, що приблизно через хвилину після зльоту Unity на приладовій панелі пілотів загорівся жовтий індикатор, який сигналізував про порушення траєкторії польоту і проблеми з кутом підйому. Все це могло призвести до небезпечної аварійної посадки.

Як зазначає Шмідл, космічний проект Бренсона сильно відрізняється від проектів Безоса і Маска. Якщо останні використовують традиційні автоматичні ракети з вертикальним зльотом, то у Бренсона в космос летить ракетоплан під управлінням пілотів. Їх майстерність і рішення відіграють величезну роль в ході місії.

Як заявили журналісту джерела в компанії, в НП при польоті 11 липня найбезпечнішим рішенням було б відключення двигуна і відмова від космічного польоту. Але таке рішення означало б поразку Бренсона в конкуренції з Джеффом Безосом, чий космічний пуск був намічений на кінець липня.

Пілоти Дейв Макей і Майк Масуччі вчинили інакше – скорегували траєкторію і завершили місію. Журналіст зазначає: залишається незрозумілим, наскільки сильно на рішення пілотів вплинула присутність на борту самого Бренсона.

Нагадаємо, 11 липня корабель компанії Virgin Galactic в рамках першого туристичного суборбітального польоту досяг кордону з космосом і успішно приземлився на космодромі "Америка" в штаті Нью-Мексико, США.

VSS Unity піднявся на висоту близько 86 км над поверхнею Землі, яка вважається кордоном з космосом.