У центрі Києва через аварію знеструмлені "Глобус" і фонтани

У четвер, 2 вересня, в центрі Києва сталася аварія на міській електромережі. У зв'язку з цим в районі Майдану Незалежності знеструмлені "великий" і "малі" фонтани, частково Торговий центр "Глобус", а також найближчі будинки, повідомляє РБК-Украина.

"Фахівцями СВКП" Київводфонд "спільно з представниками ЗАТ" ДТЕК Київські електромережі" проводяться необхідні дії для відновлення електронапруги" , - йдеться в повідомленні"Киевводфон" .

Автор: Валерія Поліщук