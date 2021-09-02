У центрі Києва через аварію знеструмлені "Глобус" і фонтани
У четвер, 2 вересня, в центрі Києва сталася аварія на міській електромережі. У зв'язку з цим в районі Майдану Незалежності знеструмлені "великий" і "малі" фонтани, частково Торговий центр "Глобус", а також найближчі будинки, повідомляє РБК-Украина.
"Фахівцями СВКП" Київводфонд "спільно з представниками ЗАТ" ДТЕК Київські електромережі" проводяться необхідні дії для відновлення електронапруги", - йдеться в повідомленні"Киевводфон" .
Автор: Валерія Поліщук