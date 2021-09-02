Порошенко очолив рейтинг народної довіри

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко посів перше місце в Народному рейтингу "100 сучасників, які змінили Україну". Він отримав найбільшу кількість голосів у категорії "довіра", а також має найкращий баланс довіри та недовіри, повідомляє Обозреватель.

Опитування читачів про сучасників, які змінили країну і вплинули на її розвиток, проводив журнал "Фокус". Номінанти, відібрані експертами за рівнем впливу, були розбиті на три категорії – політика, суспільство й економіка. Читачі могли голосувати як "за", так і "проти", формуючи рейтинги довіри і недовіри.

У першу п'ятірку народної довіри також увійшли дисидент, політик, лідер Народного Руху України В'ячеслав Чорновіл (1937-1999), поетеса Ліна Костенко, Кардинал Любомир Гузар (1933-2012), актриса Ада Роговцева.

Зазначимо, напередодні Дня незалежності за допомогою експертів у сфері держуправління, громадського та культурного життя редакція "Фокуса" вибрала 100 видатних сучасників, чиї імена назавжди залишаться в історії нашої країни. Читачам запропонували дати оцінку їхньому внеску – як позитивному, так і негативному.

Головну сторінку рейтингу відвідало понад 250 тис. користувачів. Але голосувати могли тільки ті, хто перебував в Україні і пройшов авторизацію в Facebook.