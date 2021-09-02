Українські вузи потрапили до рейтингу кращих в світі
Відразу 10 українських вищих навчальних закладів виявилися в рейтингу кращих вузів світу. Найвище місце серед українських "вишів" зайняв Сумський державний університет, повідомляє Деловая столица.
Про це свідчить World University Rankings 2022, оприлюднений Times Higher Education.
Перша десятка рейтингу виглядає цілком передбачувано. Оксфордський університет посідає перше місце шостий рік поспіль. Друге і третє місце ділять Каліфорнійський технологічний інститут і Гарвардський університет, на четвертому місці Стенфордський університет, а на п'ятому — Кембридж. У десятку також увійшли Массачусетський технологічний інститут, Прінстонський університет, Каліфорнійський університет в Берклі, Єльський і Чиказький університети.
У рейтинг потрапили і 10 українських університетів. Найвище місце зайняв Сумський державний університет (місце в діапазоні 501-600).
Місця інших українських вузів в рейтингу виглядають наступним чином:
- Національний університет "Львівська політехніка" — місце в діапазоні 601-800;
- Харківський національний університет радіоелектроніки (1001-1200);
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (1201+);
- Львівський національний університет імені Івана Франка (1201+);
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (1201+);
- НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (1201+);
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка — (1201+);
- Харківський національний університет імені Василя Каразіна — (1201+);
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — (1201+).