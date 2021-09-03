Apple шпигує за користувачами: Сноуден розкрив секрет

Американська компанія Apple може шукати на своїх телефонах будь-яку інформацію і влада США, Росії, Китаю та інших країн можуть цим скористатися, повідомляє УНИАН.

Про це російській пропагандистській телемережі RT заявив колишній співробітник ЦРУ й Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден.

Він уточнив, що поки що мова йде про заборонений законом контент, наприклад, дитячої порнографії. Але в майбутньому це можна буде використовувати для боротьби з інакомисленням.

"Apple переходить певний бар'єр - вона перетинає кордон між вашими даними та їхніми серверами. Вони починають переглядати ваші телефони, і шукати вони там можуть все, що завгодно. Вони можуть шукати якусь політично незручну і фінансову інформацію" , - говорить Сноуден.

При цьому він упевнений, що, як тільки Apple офіційно визнає хоча б один такий випадок, це стане серйозним прецедентом для тотального порушення принципів приватності.

"Вони більше не зможуть приймати рішення, що саме шукати. Ці рішення буде приймати вже не компанія, а уряд" , - додає екс-співробітник ЦРУ.

Сноуден наголосив, що Apple не зможе відмовити на запити влади США, Росії, Китаю, Франції, Великої Британії, тому що в іншому випадку компанії заборонять працювати в цих країнах.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про намір Apple посилити контроль над користувачами. Планується впровадження системи сканування фотографій, які зберігаються в смартфоні.