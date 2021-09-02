Ексглава Одеської митниці Пудрик отримав нову "хлібну" посаду

Колишній начальник Одеської митниці Денис Пудрик очолив головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Його на новій посаді представили 1 вересня, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляється на сторінці відомства в Facebook. Наказ про його призначення датовано 26 серпня.

Денис Пудрик отримав нову посаду. Джерело: Facebook ГУ Держпродспоживслужби Одеської області

"Заступник голови Одеської обласної держадміністрації Олег Муратов представив колективу нового начальника головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Дениса Валерійовича Пудрика" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Пудрик два місяці був виконувачем обов'язків голови Одеської митниці. Потім його звільнили за негативні показники. У Митній службі тоді відзначали, що керівник не зміг налагодити нормально роботу підлеглих.

Дениса Пудрика представили на новій посаді 1 вересня. Джерело: Facebook ГУ Держпродспоживслужби Одеської області

Пудрик був люстрований, тому що за президентства Віктора Януковича очолював Кримську митницю. Однак через суд йому вдалося оскаржити рішення в і домогтися компенсації в розмірі 677 тис. гривень за вимушені прогули.