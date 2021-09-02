Ексглава Одеської митниці Пудрик отримав нову "хлібну" посаду
Колишній начальник Одеської митниці Денис Пудрик очолив головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Його на новій посаді представили 1 вересня, повідомляє Обозреватель.
Про це повідомляється на сторінці відомства в Facebook. Наказ про його призначення датовано 26 серпня.
"Заступник голови Одеської обласної держадміністрації Олег Муратов представив колективу нового начальника головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Дениса Валерійовича Пудрика", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Пудрик два місяці був виконувачем обов'язків голови Одеської митниці. Потім його звільнили за негативні показники. У Митній службі тоді відзначали, що керівник не зміг налагодити нормально роботу підлеглих.
Пудрик був люстрований, тому що за президентства Віктора Януковича очолював Кримську митницю. Однак через суд йому вдалося оскаржити рішення в і домогтися компенсації в розмірі 677 тис. гривень за вимушені прогули.