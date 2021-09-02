У Львові з музею зникли старовинні книги на мільйони гривень

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно завідуючої відділом Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького. Її обвинувачують у недбалості, яка спричинила мільйонні збитки, повідомляє РБК-Украина.

Слідство встановило, що службовиця не забезпечила збереження ввірених їй матеріальних цінностей, що призвело до втрати цінних книг, зокрема:

"Апостол" І. Федоровича, 1574 року видання;

"Євангеліє" Святодухівського братства, 1575 року видання;

"Ключ розуміння" Ґалятовського Йоаникія, 1665 року видання.

"Внаслідок неналежного виконання обвинуваченою своїх службових обов’язків, державі спричинено матеріальну шкоду на загальну суму понад 8,5 млн гривень" , - зазначили в прокуратурі.

Завідуючій відділом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

Автор: Дмитро Левицький