У Львові з музею зникли старовинні книги на мільйони гривень

У Львові з музею зникли старовинні книги на мільйони гривень

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно завідуючої відділом Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького. Її обвинувачують у недбалості, яка спричинила мільйонні збитки, повідомляє РБК-Украина.

Слідство встановило, що службовиця не забезпечила збереження ввірених їй матеріальних цінностей, що призвело до втрати цінних книг, зокрема:

  • "Апостол" І. Федоровича, 1574 року видання;
  • "Євангеліє" Святодухівського братства, 1575 року видання;
  • "Ключ розуміння" Ґалятовського Йоаникія, 1665 року видання.
"Внаслідок неналежного виконання обвинуваченою своїх службових обов’язків, державі спричинено матеріальну шкоду на загальну суму понад 8,5 млн гривень", - зазначили в прокуратурі.

Завідуючій відділом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

Автор: Дмитро Левицький

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