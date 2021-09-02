Зеленський у Вашингтоні. Що пише американська преса

Ключові моменти: другий європейський лідер, який зустрівся з Джо Байденом в Білому домі; роль Зеленського в "Україногейті" і стурбованість Києва в зв'язку з відходом США з Афганістану, повідомляє Деловая столица.

Візит президента України Володимира Зеленського та його зустріч з американським колегою Джо Байденом були досить широко висвітлені провідними виданнями Сполучених Штатів.

Журналісти в більшості своїй, як наприклад Ешлі Паркер і Енн Джиран з The Wasgington Post, згадали про те, як Зеленський свого часу також активно домагався зустрічі з 45-м президентом США Дональдом Трампом, але в підсумку мимоволі виявився втягнутий в "Україногейт" — гучний скандал, що спалахнув після того, як стало відомо про тиск Трампа на українського президента з метою заручитися його підтримкою в кампанії проти Байдена. Скандал вилився в процедуру імпічменту, яку Трампу вдалося пережити завдяки лояльності конгресменів з Республіканської партії.

Зустріч же Байдена із Зеленським, пишуть Паркер і Джиран, надала першу можливість підкреслити пріоритети зовнішньої політики США після відходу з Афганістану.

WP також процитувала колишнього посла США в Україні Джона Хербста, який вважає, що переговори із Зеленським важливу роль відігравали для Байдена як раз тому, що в зв'язку з виведенням військ з Афганістану у адміністрації були "дуже погані два тижні".

Незважаючи на це, як писало видання напередодні зустрічі, президент США навряд чи задовольнить всі прохання Зеленського, зокрема, що стосується блокування будівництва газопроводу "Північний потік-2".

І все ж, на думку журналістів The Los Angeles Times Елі Стоколса і Трейсі Уілкінсон, Байден прагнув підкреслити те, наскільки серйозно він ставиться до захисту інтересів України в її війні з Росією.

Про що, відзначається в їхній статті, свідчить той факт, що Зеленський став другим після канцлера ФРН Ангели Меркель європейським лідером, який зустрівся з Байденом в Овальному кабінеті.

Така увага адміністрації до України обумовлена і бажанням заспокоїти партнерів, в тому числі Київ, стурбованих відходом американців з Афганістану.

Як заявив LA Times високопоставлений чиновник Білого дому, Байден приділяє Зеленському та Україні "не менше, якщо не більше, уваги, ніж будь-який іншій європейській країні".

Про тривоги української влади, обумовлених ситуацією в Афганістані, пише і Христина Лу з Foreign Policy.

Найсерйознішою проблемою для Києва сьогодні, на її думку, якраз і є виведення американського контингенту з Афганістану і те, що це може означати для майбутніх відносин між Україною та США.

Те, що скидається на рішення США відмовитися від підтримки союзників, змусило Україну побоюватися того, що вона стане наступною, йдеться в матеріалі Лу.

Про ці побоювання Києва пишуть і журналісти CNN Меган Васкес і Кевін Ліптек.

На їхню думку, зустріч Зеленського з Байденом стала "кульмінацією багаторічної боротьби" за можливість прибути в Білий дім.

Автори, як і їх колеги, нагадали про те, яку роль Зеленський зіграв у "Україногейті" і критично відгукуються про націоналістичну зовнішню політику Трампа. Причому в цілому — про те, як він, заявляючи "Америка перш за все", дуже часто вставав на бік Росії, незважаючи на її агресію по відношенню до України.

"І хоча Байден стверджував, що Америка повернулася, навіть союзники задаються питанням, як довго це триватиме — особливо після відходу США з Афганістану" , — йдеться в статті CNN.

Редактор NBC News Лорен Іган в своїй статті в більшій мірі акцентувала увагу на розчаруванні Банкової позицією Західних союзників.

В першу чергу їх нерішучістю в питанні схвалення заявки України на членство в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), для чого корупція, за словами Зеленського, не є перешкодою.

Однак в спільній заяві за підсумками переговорів терміни або гарантії інтеграції України в НАТО вказані не були.

Зустріч з Байденом сталася на "тлі спроб України отримати в Вашингтоні більше підтримки", відзначає Іган, при цьому також підкресливши той факт, що Зеленський став другим лідером європейської країни, що зустрівся з Байденом в Білому домі.

На це вказала і журналістка Business Insider Сонам Шет.

На її думку, зустріч українського та американського президентів також є "кульмінацією" дворічних спроб Зеленського потрапити на тет-а-тет в Білому домі.

Але переговори ці мають величезне значення для обох адміністрацій — і Байдена, і Зеленського.

Для Байдена — тому що є можливістю частково нівелювати шкоду, завдану його попередником; повернути довіру України і підтвердити намір США і далі підтримувати Київ, а також їх прихильність міжнародним союзам.

Зустріч з президентом України також дозволила Байдену, пише журналістка The New York Times Енні Карні, дати зрозуміти Росії, що він буде твердо підтримувати стратегічного партнера, на територію якого вторглися сили РФ.

Карні також звернула увагу на заяву Байдена про бажання відвідати Київ, зазначивши, що з часів Джорджа Буша, тобто за останні 13 років, в Україні не приїжджав жоден з президентів США (тобто ні Барак Обама, ні Дональд Трамп).

Карні пише: в зв'язку з тим, що українці "збентежені" ситуацією в США, може знадобитися демонстрація підтримки з боку Америки.

За словами джерел NYT, перед зустріччю Байден поставив перед собою завдання продемонструвати чітку прихильність суверенітету України і "рішення дозволити Зеленському стати другим європейським лідером, який відвідав Білий дім після інавгурації Байдена, стало потужним сигналом про те, що Україна залишається пріоритетом для адміністрації".

На думку ж аналітиків Atlantic Council, за підсумками переговорів обидва лідери можуть вважати, що вийшли переможцями.

Зеленський отримав від США нове зобов'язання сприяти зміцненню безпеки України. А для Байдена на тлі виходу з Афганістану зустріч стала шансом довести, що Сполучені Штати — хороший партнер.

Аналогічної точки зору дотримуються і автори матеріалу Associated Press про переговори Байдена і Зеленського.

Президент Джо Байден використовував свою першу після закінчення війни в Афганістані зустріч з іноземним лідером, щоб направити меседж про те, що США, не обтяжені більш цією "нескінченною війною", сповнені рішучості стати більш надійним союзником для своїх друзів, в даному випадку для України, пишуть Амер Мадані, Лін Бери і Ерік Такер.

Після непростих відносин з Трампом Зеленський, відзначається в статті AP, тепер може розраховувати на президента США, який добре знає Україну і який підтримав її прагнення позбутися впливу Росії.

Автор: Владислав Гірман