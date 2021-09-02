Колишній суддя за хабар у $2 тисячі відправиться у в'язницю на шість років
Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Козівського районного суду Тернопільської області Михайла Кренцеля до шести років позбавлення волі, повідомляє Деловая столица.
Відповідне рішення суд ухвалив 2 вересня із посиланням на трансляцію суду.
Колегія суддів ВАКС визнала його винним в одержанні неправомірної вигоди, злочин за частиною 3 статті 368 ККУ (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Кренцелю судді призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією всього майна.
Разом із суддею вирок отримала і адвокат Наталія Лісна.
Лісній судді призначили 5 років позбавлення волі із забороною протягом 2 років займатися адвокатською діяльністю і з конфіскацією половини майна.
Судді ВАКС вирішили, що провина Кренцеля та адвоката доведена. Зокрема, передані гроші були мічені і під час обшуку їх було вилучено.
Також вину підтвердив допит свідків.
За версією слідства, суддя через адвоката вимагав хабар у 2 тисячі доларів "за ухвалення рішення про відмову у задоволенні клопотання про скасування іспитово-випробувального терміну відносно заявника".
Таким чином, гроші суддя мав отримати за рішення не скасовувати випробувальний строк і не відправляти засудженого у виправну колонію.